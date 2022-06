Conclusão do Aeroporto de Cargas de Anápolis pode ficar nas mãos da iniciativa privada

Uma empresa privada tem interesse em assumir a concessão e terminar as obras do Aeroporto de Cargas de Anápolis. A informação foi divulgada nesta terça-feira (31) pelo prefeito Roberto Naves (PP).

Durante prestação de contas na Câmara de Vereadores, o gestor municipal afirmou que “uma grande empresa vai apresentar, em 60 dias, uma proposta” para assumir a concessão.

O aeroporto é de responsabilidade do Governo de Goiás. A obra foi iniciada em 2010 e já consumiu cerca de R$ 270 milhões. Uma estimativa do Ministério da Infraestrutura em outubro do ano passado apontou que seriam necessários mais R$ 235 milhões para a conclusão.

Roberto afirmou que, se a estrutura for concedida, a iniciativa privada ficaria responsável por terminar a estrutura, além dos trâmites burocráticos.

“Sendo autorizada [a concessão], a empresa é responsável por terminar toda a obra, fazer os hangares, o terminal de embarque, ligar o aeroporto à plataforma e homologar a pista na Anac [Agência Nacional de Aviação Civil].”

O processo para conceder uma estrutura do Estado, porém, não depende apenas de consulta de interessados. A legislação exige que o governo lance um edital de licitação para cessão.

A partir disso, qualquer empresa interessada e apta a partir das exigências previstas no documento poderão concorrer.

Ainda não há nenhum procedimento lançado pelo Palácio das Esmeraldas no sentido de entregar o Aeroporto de Cargas de Anápolis à iniciativa privada. No entanto, Roberto está otimista. “Muito em breve, outro problema crônico na cidade será resolvido”, disse.