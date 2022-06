Cuidando de filha com câncer, motorista de app faz boa ação para influencer e recebe ajuda milionária

A influenciadora norte-americana, Becca Moore, de 23 anos, surpreendeu a internet após arrecadar cerca de 250 mil dólares, equivalente a quase R$ 1,2 milhão, para um motorista de aplicativo que precisava cuidar da filha com câncer.

O motivo de tamanha gratidão foi que o homem ajudou a jovem em uma situação complicada, sem esperar nada em troca.

A história começou quando a moça estava visitando a Califórnia para participar do Coachella Festival 2022. Após a festa, ela se deu conta de que havia perdido o celular, cartão de crédito e as chaves do carro alugado para o passeio.

Sem saber como solucionar o problema, Becca voltou para o local onde estava hospedada. No dia seguinte, decidiu sair para procurar os pertences e pediu ajuda ao hotel, que indicou o motorista Raúl Torres.

Ao entrar no carro, ele percebeu o rosto preocupado da garota e questionou o que havia acontecido. Foi quando ela contou e o condutor, de imediato, decidiu encerrar o turno para ajudá-la a encontrar os itens perdidos e registrar um boletim de ocorrência.

Quando a questão foi resolvida, Becca descobriu que Rául tinha problemas bem maiores, mas mesmo assim decidiu perder o trabalho por ela.

Isso porque o motorista precisava muito pegar várias viagens, uma vez que tem uma filha de 18 anos que está passando por um tratamento de câncer, o que resultou em grandes dificuldades financeiras.

Para retribuir a boa ação, Becca Moore começou a arrecadar fundos para ajudar o pai e a filha, através do GoFundme. A meta inicial era de cerca de 4 mil dólares, mas todos se surpreenderam quando o caso viralizou e o valor ultrapassou os 200 mil em dólares.

O condutor reconheceu que quase rejeitou a viagem e só aceitou porque precisava de dinheiro para o tratamento da filha. Agora, ele e a filha podem ficar um pouco mais tranquilos, graças a boa ação.