UniEVANGÉLICA celebra um ano de título como universidade

Há um ano, a Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA celebrava sua transformação em universidade.

Mantida pela Associação Educativa Evangélica, que oferece com excelência do ensino fundamental ao doutorado, a entidade, que antes era conhecida como Centro Universitário de Anápolis, comemora um início de grandes êxitos, assumindo o papel de uma instituição fundamental em sua atuação com pesquisas, projetos de extensão e ações junto ao poder público que contribuem para a melhoria da vida da comunidade.

Com a concessão do título universitário conferido pelo Ministério da Educação, a UniEVANGÉLICA pôde demonstrar seu compromisso com a comunidade por meio de um ensino de excelência.

Tudo isso foi possível por conta do trabalho já realizado pela Associação Educativa Evangélica que, ao longo de seus 74 anos, demonstrou seus valores e comprometimento com o desenvolvimento na região na qual está inserida, por meio de ações que ultrapassam as fronteiras do município de Anápolis e impactam a vida da comunidade no Estado de Goiás e até mesmo no Brasil.

Com índices altos que avaliam as faculdades do país como o IGC (Índice Geral de Cursos), a instituição prima pela modernidade, aplicação de novas metodologias e a qualificação do corpo docente, associados a investimentos em pesquisa, ampliação dos cursos oferecidos e contínua melhoria da infraestrutura.

O presidente da Associação Educativa Evangélica, Augusto César Rocha Ventura, relembra que a transformação em universidade é um passo importante na nova fase institucional.

“Buscamos continuamente ampliar nossas fronteiras, com forte atuação internacional, por meio de um trabalho científico realizado pela nossa comunidade acadêmica. Internamente, modernizamos nossa estrutura para abrigar novos cursos e investimos pesado em infraestrutura”, destaca.

Carlos Hassel Mendes, reitor da instituição, destaca que a transformação em universidade foi um sonho antigo da comunidade concretizado. “Nossos fundadores sentiriam orgulho dessa conquista, que com certeza é um marco para a educação local, regional e nacional”, declara.

Universidade

Recentemente, a UniEVANGÉLICA recebeu o título de universidade, o que coloca a instituição entre as melhores do país. Além disso, ano após ano, os índices da Uni não param de crescer.

Dentre as principais vantagens em estudar em uma universidade, estão o acesso a pesquisas, professores com mestrado e doutorado, laboratórios e estrutura comparadas ao que é oferecido nas melhores IESs do país e ainda o benefício de estudar em uma mantida da Associação Educativa Evangélica.

O resultado do Conceito Institucional divulgado em 2020 pelo Ministério da Educação confirmou que a Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA está entre as principais instituições de ensino superior (IESs) do Estado de Goiás e do Brasil. Com nota 5 nesse indicador, a UniEVANGÉLICA reuniu condições para se transformar em universidade em 2021, o que ocorreu em cerimônia com presença do ministro da educação, Milton Ribeiro.

A instituição melhora seu desempenho anualmente. Seu Índice Geral de Cursos (4) coloca a UniEVANGÉLICA entre as 10 melhores IESs do Estado. O foco em modernidade, a aplicação de novas metodologias e a qualificação do corpo docente, associados a investimentos em pesquisa, ampliação dos cursos oferecidos e contínua melhoria da infraestrutura representam alguns dos motivos que levaram o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA a receber posição de destaque.

O Curso de Medicina também possui conceito 5, de acordo com o Conceito Preliminar de Curso 2019.

“O resultado do IGC em 2019, divulgado recentemente pelo Ministério da Educação, confirmou que a Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA está entre as principais instituições de ensino superior (IESs) do Estado de Goiás. Trata-se de um resultado que comprova a excelência do trabalho realizado pela mantenedora da instituição, a Associação Educativa Evangélica, que não mediu esforços para que a Universidade chegasse a esse nível, oferecendo mais de 35 cursos de graduação, 2 Doutorados e 4 Mestrados, todos devidamente autorizados pelo MEC e CAPES”, diz o Reitor Carlos Hassel Mendes.

Perfil

A Associação Educativa Evangélica sempre teve como seus eixos centrais de suas ações as iniciativas de pesquisa, ensino e extensão.

Com quatro mestrados e dois doutorados em andamento oferecidos pela Universidade Evangélica de Goiás, as seguintes áreas do conhecimento são contempladas: mestrado e doutorado em movimento humano e reabilitação; mestrado e doutorado em sociedade, tecnologia e meio ambiente; mestrado em odontologia e mestrado em ciências farmacêuticas.

No ensino superior, são mais de 50 cursos oferecidos em Anápolis Goianésia, Ceres, Rubiataba, Jaraguá, Senador Canedo.

Do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, a Associação, responsável pela criação da UniEVANGÉLICA, também responde por um grande destaque em sua atuação com o Colégio Couto Magalhães, que oferece uma proposta inovadora para os estudantes e familiares que podem escolher entre as unidades de Anápolis, Goianésia e Ceres.

Trajetória

Fundada em 1947, a Associação Educativa Evangélica adquiriu e passou a administrar o Colégio Couto Magalhães, criado no ano de 1932. Na década de 1960, a instituição passou a contribuir decisivamente com o desenvolvimento do ensino superior na cidade, com a abertura da Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão (FFBS) e a oferta dos cursos de Letras, História, Geografia e Pedagogia.

No final da década, no dia 18 de março de 1969, foi criada a Faculdade de Direito de Anápolis (FADA). E nos anos 1970, a Faculdade de Odontologia João Prudente era fundada, também mantida pela associação.

Já, na década de 90 a Associação passou pelo processo de unificação das faculdades, que antes eram isoladas. Em 1994, foram transformadas em Faculdades Integradas da Associação Educativa Evangélica (FAEE). Em 2004, as Faculdades Integradas foram credenciadas como Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA.

Em 2005, foi instituída pela AEE a Fundação Universitária Evangélica – FUNEV, com o objetivo de apoiar ações das mantidas e principalmente da UniEVANGÉLICA.

Atualmente, a FUNEV é a gestora do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo e da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Perfil Pediátrico do Município de Anápolis. Ainda no segmento de saúde, além do Curso de Medicina, a UniEVANGÉLICA passou a manter em Anápolis importantes ações para a saúde, seja em projetos de extensão, atividades humanitárias e atuação direta na pandemia da COVID-19.

São diversas iniciativas junto ao poder público, empresas e demais organizações para o desenvolvimento do setor.

Criada por Antônio de Oliveira Brasil, Archibald Tipple, Arthur Wesley Archibald, Dayse Fanstone, James Fanstone, Newton Wiederhecker, Nicola Aversari, Severino Araújo e William Benister Forsyth, missionários e líderes evangélicos, sob a liderança do Reverendo Arthur Wesley Archibald, a Associação Educativa Evangélica, mantenedora da UniEVANGÉLICA, tem como missão contribuir com a educação e a formação de crianças, jovens e adultos do Estado de Goiás e de outras regiões do nosso Brasil.