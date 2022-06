Amantes do frio devem se decepcionar com mês que marca chegada do inverno em Anápolis

O inverno está próximo, mas as temperaturas baixas como as presenciadas pelos anapolinos no início da estação, em 2021 e, principalmente, no mês de maio, não devem aparecer tão cedo.

Neste mês de junho, de acordo com especialistas ouvidos pelo Portal 6, Anápolis deve manter o padrão do final de maio, com temperaturas amenas pela manhã e mais quente pela tarde. Porém, quedas bruscas nos termômetros são improváveis.

De acordo com André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), existe um bloqueio atmosférico que impede a chegada total do frio em Goiás.

“Ele está dificultando a entrada de massa ar polar. A expectativa é de que, por volta do dia 09, o frio entre no estado e as temperaturas fiquem um pouco mais amenas pela manhã. Estamos monitorando”, disse.

Apesar disso, pela localidade, Anápolis não será muito afetada por essa possível onda. “Não teria reflexo de maneira direta”, afirmou.

Como de praxe, o clima seco deve durar muito, independente de frio ou calor. “Continuamos nesse período de estiagem em Goiás, que vai longe. É realmente bastante tempo”, concluiu André.

O climatologista e coordenador da estação meteorológica da UniEVANGÉLICA, Eduardo Argolo, explica que, em 2022, a tendência é ter um inverno “equilibrado”.

“Os próximos 10 dias em Anápolis serão de temperaturas mínimas e máximas entre 17ºC e 30ºC. Há uma previsão de queda de temperatura no dia 11 de junho, para a casa dos 11º C”.

Segundo ele, as previsões não apontam quedas bruscas como as do ano passado. “Em 2021 a Estação Meteorológica da UniEVANGÉLICA registrou a mínima de 7.1º C no dia 30 de junho”.

Em 2022, porém, a temperatura não deve ficar abaixo dos 10º C. “É um ano que ainda merece atenção. Principalmente pelo esfriamento das águas do Pacífico (La Niña), haja vista a massa polar que tivemos alguns dias atrás”, continua.

Importante lembrar que a sensação térmica pode variar de acordo com os ventos. “Isto causa desconforto na população, mas é imprevisível neste momento”, concluiu.

O inverno em Anápolis começa no dia 21 de junho, às 6h13.