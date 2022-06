Com filho pequeno vendo tudo, empresário é filmado agredindo a ex em Anápolis

Imagens gravadas na manhã desta quinta-feira (02) mostram o momento em que o empresário Pablo Augusto de Pina Sahium, de 39 anos, agride a ex-companheira, de 36.

Pelo registro é possível ver que o ataque foi realizado na frente do filho do casal, de apenas 06 anos. O Portal 6 apurou que o episódio ocorreu em frente a casa da vítima, no Jundiaí.

A vítima, que já tinha medidas protetivas contra ele, recebeu socos, pontapés e foi arrastada. O empresário fugiu após o crime.

Esta não é a primeira vez que Pablo Sahium é flagrado agredindo a mulher. Em janeiro de 2020, ele pagou fiança para não dormir na cadeia pública de Anápolis, após episódio de violência doméstica.

A vítima foi encaminhada para a Delegacia da Mulher e passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).