Mezzanino Lounge terá três dias inesquecíveis de comemoração do Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é uma ocasião perfeita para quem quer agradar o companheiro, fazer pedidos de casamento ou reacender aquela chama do amor.

E o Mezzanino Lounge, que já é o queridinho dos anapolinos, está preparando uma programação imperdível para os apaixonados que querem curtir a data bem pertinho da pessoa amada.

Ao todo, serão três dias de comemoração, para que os casais possam escolher as melhores datas para uma experiência inesquecível e que promete arrancar ainda mais suspiros que nos anos anteriores.

A celebração de Dia dos Namorados será iniciada no dia 10, na sexta-feira, com música ao vivo e repertório de love metal.

No sábado, dia 11, será a noite principal, com cantores ao vivo com o melhor do internacional.

Já no dia 12, em que é realmente comemorada a data, serão ofertados almoço e jantar, também com atrações escolhidas a dedo.

Durante todo o final de semana, a mansão mais linda da cidade contará com uma decoração super romântica, um cardápio de tirar o fôlego, além de profissionais de fotografia que registrarão os melhores momentos.

Serão disponibilizadas quatro opções de mesas, com preços que variam de R$ 90 a R$ 480 para o casal, com direito a fondue de queijo e chocolate, além de um bom vinho.

É importante lembrar que as vendas de mesas, que serão nominais e mapeadas, começam nesta quinta-feira (02). Não haverá possibilidade de reservas.

Os apaixonados ainda poderão escolher os melhores ambientes para se sentar. Haverá opções de bangalôs, sacada com vista panorâmica e as belas áreas internas e externas.

Felizes para sempre

O evento terá ainda a presença de profissionais de eventos, que sofreram fortemente com a pandemia da Covid-19.

Esses profissionais vão assinar os serviços oferecidos e o Mezzanino ainda iniciará a locação para futuros noivos, que desejam um casamento dos sonhos.

Mais detalhes serão divulgados até a data no Instagram do @mezzaninolounge.