Um motel que se preze dispõe de vários artigos para melhorar a experiência de seus clientes, que vão em busca de formas de sair da rotina no amor.

Os casais querem encontrar nesses estabelecimentos, atrativos que, normalmente, eles não possuem em casa.

6 coisas que só são encontradas no motel e a maioria das pessoas gostaria de ter em casa:

1. Espelho no teto

De longe, essa é uma das melhores partes dessas casas do amor e do prazer! O espelho no teto consegue aumentar o clima entre o casal e deixar as coisas mais quentes.

Bom, e em casa, ele seria um design maior e uma nova perspectiva do ambiente. Todo mundo gostaria de ter em casa!

2. Hidromassagem

Outro item que é muito maneiro em um quarto de motel e que ficaria sensacional em casa são as hidromassagens.

Inclusive, há até quem paga uma pernoite só para curtir uma hidromassagem.

3. Piscina

Ao lado das hidros, há também as piscinas que com toda certeza fariam uma diferença enorme em casa.

Além disso, é claro que não são todos os estabelecimentos que possuem.

4. Sauna

A sauna é um atrativo a mais entre os quartos de motéis e possibilita ao casal uma diversão maior. E quem é que não queria uma em casa?

Esse cômodo quentinho e úmido serve como um relaxante e esfoliante corporal, já que as células mortas se desprendem facilmente da pele.

5. Luzes coloridas

Outro ponto que traz um diferencial para esses estabelecimentos são as luzes coloridas, que possibilitam um clima legal para o casal.

Muita gente gostaria de ter elas em casa também, para diversão e para trazer um outro design para os cômodos.

6. Ar-condicionado

Por último, como não é todo mundo que possui ar-condicionado em casa e os motéis, majoritariamente, possuem, muita gente queria ter em casa também.

