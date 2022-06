Em cruzamento, caixão cai do porta-malas de carro funerário em movimento

Uma cena bastante curiosa chamou a atenção dos moradores de Pontalina, no Sul de Goiás, na noite desta quinta-feira (02).

Imagens de câmeras de segurança flagraram o exato momento em que um caixão caiu do porta-malas de um veículo após passar por um cruzamento, no Centro da cidade.

De acordo com comerciantes que presenciaram a cena, o motorista rapidamente percebeu o ocorrido e voltou para pegar a urna funerária.

Apesar do impacto com o asfalto, o caixão não se abriu na via. O condutor teve a ajuda de populares para devolver o corpo ao carro.

Segundo a funerária Renascer da Paz, responsável pelo veículo, o porta-malas destravou sozinho ao passar pelo cruzamento em decorrência do peso.

Mesmo com o contratempo, o corpo, que estava sendo transportado para Aloândia, chegou no horário previsto para o velório.