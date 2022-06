Retorno das Cavalhadas terá festa em Pirenópolis e outras três cidades de Goiás

O Circuito de Cavalhadas está de volta, depois de dois anos de paralisação devido à pandemia de Covid-19. Neste fim de semana, quatro cidades goianas recebem os primeiros eventos.

Santa Cruz, Posse, Jaraguá e Pirenópolis inauguram o roteiro de uma das festas mais tradicionais do estado. Os desfiles ocorrem neste sábado (04) e domingo (05).

Ao todo, 12 municípios farão parte das festas da Cavalhadas. Além dos quatro que abrem o circuito, também estão incluídos Corumbá, Palmeiras de Goiás, São Francisco, Crixás, Santa Terezinha, Hidrolina, Pilar de Goiás e cidade de Goiás.

“As Cavalhadas são parte fundamental do calendário cultural de diversas cidades goianas e fomentam a identidade desses municípios. Além do caráter histórico, essa importante tradição goiana fomenta também o turismo e a economia local, pois atraem turistas das mais variadas partes do nosso país”, disse o secretário de Cultura, Marcelo Carneiro.

A festa é marcada pela representação das batalhas ocorridas entre cristãos e mouros, na Península Ibérica, entre os séculos IX e XV.

Em uma luta coreografada, 12 cavaleiros de cada lado representam os dois exércitos. Além disso, há também a presença dos Mascarados que saem às ruas, a pé ou a cavalo.

Cavalhadas de Santa Cruz de Goiás

Data: 04 e 05 de junho

Local: Centro Cultural Tio Negrinho, Centro, Santa Cruz de Goiás (GO)

Horário: 15h

Cavalhadas de Posse

Data: 04 de junho – 20h30

05 de junho – 15h

Local: Estádio Serra das Araras, R. Est. José Fernandes, 189 – Cafelândios, Posse (GO)

Cavalhadas de Jaraguá

Data: 05 e 06 de junho

Local: Clube das Cavalhadas José Natal da Silveira, Jaraguá (GO)

Horário: 14h30

Cavalhadas de Pirenópolis

Data: 05,06 e 07 de junho

Horário: 14h

Local: Módulo Esportivo de Pirenópolis, Pirenópolis (GO)