Por ‘engano’, jovem morre ao ser alvo de tiros durante confraternização entre amigos

Um jovem, de 22 anos, morreu ‘por engano’, na madrugada deste sábado (04), em Cristalina, na região Leste de Goiás. Isso porque homens armados invadiram uma confraternização e acabaram errando a direção dos tiros.

O Portal 6 apurou que a vítima estava com amigos, ingerindo bebidas alcoólicas, quando os dois suspeitos chegaram ao local já apontando para outro rapaz.

Ao errarem a mira, atingiram o jovem na nuca e na perna. Mesmo lesionado, ele tentou fugir do local, caindo no meio de uma via pública.

Um dos vizinhos ouviu os disparos e saiu para conferir o que aconteceu. Ao avistar a vítima no chão, acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Ele foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. O Instituto Médico Legal (IML) foi o responsável por ir ao local e recolher o corpo.

À Polícia, uma testemunha informou que uma mulher, que estava presente no momento do crime, saberia informar quem são os autores. Porém, ela não foi localizada.

Já os suspeitos fugiram do local sem deixar rastros.