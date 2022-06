Qualquer um já deve ter passado por grandes decepções amorosas e acabaram por quebrar a cara no amor.

Há até quem desiste de se envolver com alguém por medo e trauma em outras relações. Mas a verdade é que ninguém deve desistir do amor!

Uma prova disso é que existem algumas coisinhas que devem (ou deveriam) ser seguidas antes de mergulhar no sentimento para não haver a decepção.

6 conselhos que todo mundo precisa seguir para não quebrar a cara no amor:

1. Não pule de cabeça

Jamais aja pelo calor do momento, porque essa emoção pode ser facilmente confundida pela carência, fazendo você se envolver com qualquer um.

O início de qualquer amor deve ser na cautela, sem mergulhos fundos em amores rasos.

2. Todo relacionamento deve ser uma via de mão dupla

À medida que você for sentindo segurança no outro e ver que há reciprocidade, comece a se abrir emocionalmente.

Lembre-se sempre que o jogo do amor é uma via de mão dupla. Não se deixe levar por alguém que não possui as mesmas intenções que você.

3. Observe muito

Observe seu alvo, veja suas atitudes, caráter, forma de agir e postura na hora de tomar grandes decisões.

Essas constatações são um grande divisor de águas para determinar se vale a pena ou não insistir no relacionamento.

4. Tenha precaução

Lembre-se: começar um envolvimento amoroso exige muita precaução antes de se entregar para a pessoa.

Isso porque, trata-se de alguém de certa forma “desconhecida” que a qualquer momento pode mostrar suas verdadeiras faces.

5. Não faça comparações

Uma coisa que deve sair do seu checklist é a comparação! Entenda de uma vez por todas que os relacionamentos dos seus amigos (a) não são iguais aos seus e assim por diante.

Essas comparações podem fazer você se frustrar muito e acabar achando que o problema está em você.

6. Seja sincero (a)

Por último, nunca se esqueça de ser sincero com seu alvo! A hora da paquera ou início do namoro é a hora para se abrir e falar todas as suas intenções.

Não poupe palavras e deixe a timidez de lado, seja sincero (a) e veja até onde vai dar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!