Muitos homens usam de artifícios para seduzir e manipular as mulheres para de alguma forma fazer elas caírem no papinho deles. Alguns usam de maneira ardilosa, outros de uma forma mais sutil. Mas veja a seguir alguns truques psicológicos que homens usam contra as mulheres!

6 truques psicológicos que homens usam contra as mulheres e elas não sabem:

1. Deixam o primeiro encontro emocionante

Esse aqui é um clássico entre os homens: deixarem o primeiro encontro emocionante e inesquecível! Eles, no geral, agem para aquele momento ser único e cheio de adrenalina para as mulheres. Assim, elas acabam se encantando.

2. Usam expressões faciais positivas

Esse truque psicológico é uma forma deles de contornarem discussões e brigas, principalmente quando estão errados. Como funciona? Bom, exatamente quando as mulheres estão bem bravas, elas abrem um sorrisão no rosto. Na psicologia, isso é capaz de mudar o humor de todos ao redor.

3. Fazem você achar que está no controle

Essa aqui é um clássico! Muitos homens usam uma forma de sempre te dar escolhas, para você achar que está controlando a situação. Por exemplo, “Você quer usar sua camisa vermelha ou sua camisa azul?”. De qualquer maneira, eles sabem que é hora de colocar uma camisa.

4. Espelham a linguagem corporal delas

Esse é um grande artifício já reconhecido dentro da psicologia. Isso porque, a partir do momento que eles começam a imitar a linguagem corporal delas, isso faz com que as mulheres sentem mais vontade de ficar ali e associam sentimentos bons a aquele homem.

5. Jogo da suposição

Sabe quando tudo está bem, e seu namorado começa a criar um monte de suposição só para ver as suas respostas e possível reação? Pois bem, nessa hora ele está usando um truque psicológico para te manipular.

6. Ele aparenta querer, mas nunca cede

Por último, aqui vai mais um joguinho psicológico usado por eles para ver as mulheres em suas mãos. Nessa hora ele vai demonstrar estar te dando mole, mas na hora H, fica de brincadeira para te ver derretida nele.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!