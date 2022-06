6 mensagens de WhatsApp que são um perigo e ninguém deve acreditar

Com o passar dos anos e o avanço da tecnologia, a prática de golpes ficam cada vez mais comuns. Atualmente, as redes sociais tem sido um local muito utilizado pelos golpistas para conseguir enganar as vítimas. Veja algumas mensagens de WhatsApp que você não deve responder.

De acordo com uma pesquisa, 150 milhões de pessoas foram enganas em plataformas da internet. Por isso, é importante ficar atento as mensagens do WhatsApp que você recebe.

6 mensagens de WhatsApp que ninguém deve acreditar

1. Vagas de emprego

Para começar, o golpe que tem sido mais aplicado ultimamente. De repente, uma mensagem no seu WhatsApp com uma oferta de emprego de meio período e com salários astronômicos, tudo que você precisa fazer é acessar um link.

Parece uma boa ideia, mas não passa de um esquema que envolve pirâmides fraudulentas e estelionato. Sempre desconfie de propostas generosas. Além disso, evite responder esse tipo de notificação.

2.Resgate de dinheiro

Outra tendência entre os criminosos, está o envio de mensagens relacionadas ao resgate de dinheiro realizado pelo Banco Central (BC). Aproveitando a alta busca pelo valor a ser resgatados, os bandidos enviam links para sites que prometem a consulta imediata do dinheiro.

Fique atento a esses conteúdos. Pensando nisso, o BC já emitiu um alerta para estes golpes e o dinheiro deve ser consultado apenas no site oficial da instituição.

3. Contas falsas

Um outro golpe muito aplicado são o de contas falsas. Os golpistas criam uma conta no aplicativo e registram como um de seus contatos, eles até usam a mesma foto de perfil.

Dessa forma, enviam mensagens para a lista de contatos alegando que o número foi mudado e que precisa de ajuda financeira. Por isso, não se engane, mande mensagem ou ligue para a pessoa no antigo número e confirme se a notificação é real ou não.

4. Clonagem de WhatsApp

Similar ao item anterior, porém com algumas diferenças. A clonagem de WhatsApp é um pouco mais complexa. Os criminosos se apropriam do número do usuário e enviam mensagens solicitando que o contato da vítima pague algum boleto, ou pedem um Pix para realizar algum pagamento.

Na inocência, a vítima envia o valor solicitado e acaba transferindo para os bandidos. Para evitar esse tipo de dor de cabeça, habilite a notificação em dois fatores dentro do aplicativo.

5. Fake News

As fake news já são mensagens de WhatsApp que são proibidas dentro do app. Entretanto, sempre são espalhadas em diversos grupos na tentativa de enganarem, ou levarem os usuários a acreditar em inverdades.

Busque sempre outras fontes de informação para não ser passado para trás.

6. Aplicativos espiões

Por fim, mas não menos importante, um método utilizado por hackers ou então pessoas extremamente ciumentas, na tentativa de espionar o parceiro ou a parceira.

Esses aplicativos são uma tentativa de monitorar seus diálogos no mensageiro. Ao extraírem as conversas, os bandidos podem enviar mensagens chantageando e pedindo dinheiro para não divulgar o conteúdo.

Independente disso, não se deixe levar pelo calor da emoção, entre em contato com a polícia e não responda esse tipo de mensagem.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!