Após não aceitar o término do relacionamento, homem coloca fogo no apartamento da ex-mulher

Uma mulher teve o apartamento incendiado pelo ex-marido, em Valparaíso de Goiás, que não aceitava o término do relacionamento.

Câmeras de segurança do condomínio mostram que o homem entrou no local de bicicleta, na última sexta-feira (03), e invadiu a moradia quando a vítima não estava.

Depois de colocar fogo, segundo o relato de vizinhos, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado pela polícia.

Para controlar as chamas, os moradores utilizaram mais de 40 extintores. Os bombeiros foram acionados e interditaram o domicílio.

Não houve feridos ou outros locais afetados, mas móveis e eletrodomésticos ficaram destruídos.

A dona do apartamento diz que sofre ameaças mesmo já possuindo medida protetiva contra o ex. “Ele fala que vai me matar, que vai cortar o meu pescoço”, disse em entrevista à TV Anhanguera.