Os melhores lugares em Anápolis para se comemorar o Dia dos Namorados

Está chegando o dia 12 de junho, a data mais romântica do ano. Para essa ocasião, cheia de encanto, não há nada melhor do que levar a pessoa amada para comemorar em um lugar especial.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista repleta de locais em Anápolis que estarão com programação especial para receber os casais apaixonados.

Restaurante Bento

Localizado na parte inferior do Radisson Hotel, no Jundiaí, o tradicional restaurante montou um cardápio exclusivo, que será servido apenas no domingo, 12 de junho. Além disso, o estabelecimento anunciou que haverá uma decoração especial para os românticos.

Para curtir a noite especial no restaurante, será necessário realizar a reserva com pagamento antecipado. O valor do jantar para o casal será de R$ $410, também haverá pacotes em conjunto ao hotel, a partir de R$ 810.

Tsuru Cozinha Oriental

Aqueles que amam comida japonesa também vão poder aproveitar. O Tsuru, que normalmente não abre aos domingos, estará de portas abertas especialmente para o dia dos namorados (12), a partir das 17h.

O estabelecimento promete receber os clientes com o ambiente ainda mais aconchegante e bastante romântico. Os detalhes, bem como o menu especial, deverão ser divulgados em breve nas redes sociais do restaurante.

El Mare

Outro tradicional restaurante de Anápolis que está preparando uma noite especial para os clientes é o El Mare.

No domingo (12), o local estará com menu especial com entrada, prato principal e sobremesa. Para garantir uma mesa, os casais podem chegar ao estabelecimento a partir das 18:30, sem a necessidade de reserva.

O cardápio ainda está em processo de criação e também deverá ser divulgado em breve através das redes sociais.

Mezzanino Lounge

O dia dos namorados será agitado na mansão mais amada da idade, já que o local preparou um final de semana repleta de comemorações. A celebração será iniciada no dia 10, na sexta-feira, com música ao vivo e repertório de love metal.

No sábado, dia 11, será a noite principal, com cantores ao vivo com o melhor do internacional. Já no dia 12, em que é realmente comemorada a data, serão ofertados almoço e jantar, também com atrações escolhidas a dedo.

Os casais poderão escolher entre quatro opções de mesas, com preços que variam de R$ 90 a R$ 480 para dois.

Jardim Secreto Café

A cafeteria mais florida e rosa de Anápolis também preparou, para os dias 11 e 12 de junho, um cardápio especial, com três pratos. Nesses dias, Jardim secreto está aberto a partir das 20h e irá encerrar às 23h.

O valor para o casal será R$ 260, sendo que os interessados devem se antecipar e realizar a reserva com entrada de R$ 100.

Bubagá Restaurante

Localizado em frente ao Parque Ipiranga, o Bubagá Restaurante preparou um dia especial com cardápio exclusivo, ambiente decorado e música para deixar o clima ainda mais romântico.

No dia 12, terão duas opções de menu, a primeira custará R$ 180 e a segunda R$ 250 para o casal. Na data, o restaurante funcionará apenas para reservas e os menu pode ser conferido no Instagram do estabelecimento.