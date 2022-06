Vacina contra a Covid-19 não deve chegar tão cedo às clínicas privadas de Anápolis

Não há previsão para a chegada de vacinas contra a Covid-19 na rede particular de saúde de Anápolis. O imunizante da AstraZeneca foi liberado pelo Governo Federal para a comercialização no dia 22 de abril.

A reportagem entrou em contato com diversos estabelecimentos da cidade para apurar qual é a situação atual e descobriu que nenhum deles ainda disponibiliza a vacina.

São vários os motivos para a não aquisição. Entre eles está o valor alto dos frascos, que vêm com dez unidades e custam cerca de R$ 1,5 mil. A caixa, com uma dezena, sairia por R$ 15 mil.

Marcelo Daher, médico infectologista e proprietário de uma clínica particular no bairro Jundiaí, afirmou que, por ora, a compra dos imunizantes não compensa para a rede privada.

“É um valor muito alto de investimento nesse momento, para uma procura que talvez não seja tão alta e com vacina disponível na rede pública. Então, não vi como algo viável ainda”, disse ao Portal 6.

A remessa atual, oferecida para as clínicas e farmácias, tem validade de dois meses, até agosto. Este é outro empecilho.

“Depois de aberta, ela vale apenas 48 horas, e os frascos não são dose unitária, vêm com 10 cada. Isso tudo a gente avalia. Por exemplo, ou eu crio uma lista de pessoas para se vacinar, uma agenda, ou teria de ter um número mínimo”.

Uma possível alternativa para isso seria que os pacientes se organizassem em pequenos grupos e pagassem pela ampola.

“Se a pessoa for sozinha é um valor [o frasco], se ela for com 10 pessoas é o mesmo valor. Ela vai comprar com 10 doses. O custo seria alto, em torno de R$ 300 a dose, ou seja, R$ 3 mil o frasco”, explicou Daher.

Apesar disso, o empresário afirma que, caso a procura seja alta, a estratégia poderá ser alterada. Mas, “enquanto for multidose e vencimento curto é difícil ter essa vacina na rede privada”, concluiu.