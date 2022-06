A psicologia explica que cada ser humano possui suas demonstrações de carinho e é por conta disso que algumas mulheres possuem até algumas preferências.

Porque, basicamente, isso envolve as formas como elas são tratadas e cortejadas para serem conquistadas.

Assim, há as que gostam de flores, outras que abram para elas a porta do carro e ainda as que gostam de ser elogiadas. Veja!

6 demonstrações de carinho que toda mulher gostaria de receber:

1. Ser presenteada

Seja flores, chocolates, uma foto ou um livro, elas adoram ganhar presentinhos. Esse ato significa que você se lembrou dela antes de comprar o item.

Em outras palavras, ela vai notar que está sendo lembrada por você e que você gosta muito dela!

2. Ser convidada para um jantar especial

Surpreendê-las é uma das formas mais infalíveis de conquistá-las, porque elas gostam muito, no entanto, nunca vão te dizer.

Está pensando em chamar ela para sair? Já aproveita para levar naquele restaurante bacana, para um jantar especial. Ela vai amar!

3. Ser acariciada respeitosamente na frente dos outros

Seja com seus amigos ou os dela, ela gosta que você a abrace, faça carinho, pegue na mão e demonstre afeto por ela no meio da galera.

Isso pode parecer bobo, mas significa que você não vê problemas em todo mundo saber que vocês estão juntos.

4. Ser elogiada

Os elogios entram no time das coisas que elas curtem receber espontaneamente dos homens.

Por isso, não poupe palavras e criatividade na hora de fazer comentários, seja sobre seu cabelo, roupa ou sorriso.

5. Ser surpreendida

Outra demonstração de carinho que elas realmente ficam gamadas é quando são surpreendidas.

Para isso, vale mandar um lanchinho no meio da tarde ou dar aquela carona depois do trabalho.

6. Ser bem tratada

Por último e não menos importante, elas gostam de ser bem tratadas!

Nesse tópico, não poupe esforços para deixá-la bem e confortável ao seu lado. Por exemplo, oferecendo apoio, ajuda e fazendo por ela coisas românticas.

