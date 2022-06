Show com Oswaldo Montenegro, filmaço nos cinemas, barraquinhas e noite Las Vegas são atrações em Anápolis

Com apresentação de Aglys Nadielle e Isabella Valverde, o Agenda Portal 6 está chegando com mais dicas culturais para curtir Anápolis.

O destaque desta edição fica por conta do super show do Oswaldo Montenegro, cantor renomado no cenário da música popular brasileira.

O artista promete emocionar os anapolinos no dia nove de junho, no Teatro São Francisco. Os ingressos custam a partir de R$ 90 e podem ser adquiridos virtualmente pelo site Bilheteria Express.

Um filme que une gerações está de volta nas telonas do cinema. Jurassic Word: Domínio promete trazer ainda mais dinossauros e muita ação.

Para aqueles que gostam de uma boa festa junina, uma simples volta pela cidade é o suficiente para encontrar diversas barraquinhas com comidas típicas deliciosas.

Já para aqueles que ainda não sabem para onde ir para aproveitar os dias de folga, o Restaurante Vegas é uma opção super diferente e que traz um pouco do ambiente da grande Las Vegas para Anápolis.