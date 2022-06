O dia dos namorados está cada vez mais próximo e existem alguns sinais que provam que o crush está realmente afim de você e basta abrir os olhos para entender que os destinos de vocês é ficar juntos.

Seja em pequenos detalhes, gestos, ações, palavras, olhares ou demonstrações. Ele tem feito questão de te provar o amor que sente, mas você ainda pode não ter percebido.

Por essa razão, separamos uma lista de possíveis atos que seu crush tem feito para te conquistar verdadeiramente. Fique atenta e confira!

5 sinais enviados do universo que provam que o crush está realmente afim de você:

1. O corpo dele diz muito

Quando vocês estão juntos, ele te olha fixamente, sorri o tempo todo, vez ou outra te toca e arqueia as sobrancelhas.

Esses sinais comprovam claramente que ele está muito afim de você e quer estar cada vez mais próximo de um relacionamento sério contigo.

Observe as linguagens corporais de um homem. Elas dizem mais sobre os sentimentos dele do que as palavras que ele solta na mesa.

2. Ele se preocupa com seu bem-estar

Se ele te liga para saber como você está, se alimentou bem ou como está sendo seu dia, ele realmente gosta muito de você e te quer bem.

Essas pequenas demonstrações dizem muito sobre cuidado e, consequentemente, amor.

3. Ele é romântico

Ele não se preocupa em esconder os sentimentos em público e faz questão de te elogiar e te oferecer as melhores experiências, como um bom jantar, por exemplo.

Os momentos de vocês juntos – por mais que haja outras pessoas no lugar – são ímpares e divertidos. Ele se atenta aos detalhes e é atencioso.

4. Ele te apresenta aos amigos íntimos

Se essa pessoa fez questão de te apresentar para as pessoas mais importantes para ele – inclusive, familiares – ele realmente vê futuro em vocês e possui fortes sentimentos.

Ele se preocupar em te inserir em todos os cantos da vida dele pode ser um excelente sinal de futuro promissor para vocês dois.

5. Ele dedica um tempo de qualidade

Se este pretendente dedica sempre que possível um tempo de qualidade para vocês dois, sem dúvidas ele gosta muito da sua companhia.

Pode ser um cinema, um lanche ou apenas passar um tempo juntos, até mesmo por ligação. O que vale é a demonstração de que você é a prioridade do momento.

