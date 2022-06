Mercado imobiliário em Anápolis está mais aquecido do que nunca

Um setor que os profissionais não têm o que reclamar em Anápolis é o do mercado imobiliário, que está mais aquecido do que nunca.

Dados do cartório de registro apontam que mesmo em meio a pandemia, houve um crescimento de aproximadamente 25% nas vendas de imóveis em 2021 na cidade, comparado ao ano anterior.

E a tendência, em 2022, é de que este percentual tenha um aumento ainda mais significativo. Imóveis para vender e pessoas interessadas em comprar não estão faltando.

Quem ganha são os corretores, que contam com um leque de opções para oferecer, e também os compradores, que conseguem melhores condições.

Fila de espera

Primeiro home resort da cidade com o conceito Floresta Urbana, o Carmel teve a pré-venda liberada nesta semana e já esgotou quase todos apartamentos. As torres da Engecom serão construídas no Jundiaí, próximo aos parque das Águas e Ipiranga.

Próximos lançamentos

Novos empreendimentos da própria Engecom, FC Incorporadora, Emisa, Realiza e MRV devem ganhar forma ainda neste ano. O Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Anápolis (Sinduscom) lembra que isso faz com que o setor gere diversas oportunidades de emprego.

Abre aspas

“Mesmo com a inflação alta, devido a pandemia, e a oscilação da economia nacional, devido aos últimos acontecimentos, o setor está aquecido e com muita demanda”, destaca o arquiteto Luiz Antônio Oliveira Rosa, presidente da Sinduscom.

Oportunidade

A MRV abriu credenciamento de corretores autônomos para reforçar e auxiliar o time comercial no atendimento personalizado dos clientes em Anápolis. Ao todo, a empresa pretende selecionar 20 profissionais. Interessados devem ter CRECI e podem se inscrever por meio do e-mail: [email protected]

Nota 10

Para a boate Netuno Club, que completa seis meses de inauguração em Anápolis com louvor e casa cheia.

Nota Zero

Para quem compartilha o vídeo íntimo feito no show de Henrique e Juliano, no Serra Dourada. Atitudes como essa só contribuem para o estado de barbarie no país.