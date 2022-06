Educação, capacitação de mão de obra e geração de empregos para os anapolinos

Ser deputado estadual foi, e ainda é, o maior desafio da minha vida. Desde a minha posse, em 2019, acordo muito cedo e durmo tarde. Passo a maior parte do dia ouvindo os vários segmentos da nossa população e correndo atrás das demandas apresentadas.

Tenho foco: educação para mudar o futuro das nossas crianças e adolescentes, capacitação da mão de obra para qualificar os nossos jovens e geração de empregos para levar renda às famílias.

Por isso, tenho lutado muito para cumprir todos os compromissos que faço com a nossa gente. E o nosso mandato está conseguindo honrar cada um deles. Já são mais de 25 escolas e colégios estaduais reformados ou ampliados. O Salvador Santos (no Calixtolândia) foi levantado do zero e Genoveva Rezende (no Tropical) está sendo reconstruído.

Reativamos o Cotec, antes chamado de CEPA e Itego, e além de ajuda de custo os alunos recebem o certificado pela Universidade Federal de Goiás ao terminar os cursos técnicos e profissionalizantes.

Conseguimos a ampliação da área do atual DAIA e a criação de um novo, o DAIA 2, para permitir a construção de centenas de empresas e indústrias para Anápolis.

Também destinamos milhões de emendas para melhorias na Santa Casa, Maternidade Dr. Aldaberto, Casa de Apoio Santa Luzia e Casa Joana.

Para que o sistema público de saúde de Anápolis não fique ainda mais sobrecarregado destinei ainda emendas para municípios pequenos do nosso estado e isso faz uma diferença enorme na vida dos nossos familiares, amigos e conhecidos que vivem mais distante de nós.

Temos muito, mas muito mais coisas para mostrar e faremos isso porque a sociedade quer e é um dever prestar contas do nosso mandato.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo MDB. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

