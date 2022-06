Ameaça de atentado deixa estudantes da PUC Goiás assustados

Uma ameaça de atentado deixou os estudantes da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), assustados nesta quinta-feira (09).

Em imagens divulgadas nas redes sociais, um estudante do curso de Publicidade e Propaganda postou a foto de uma sala de aula da instituição com a legenda “nostalgia #shooter” (que em português quer dizer atirador).

O registro compartilhado estava acompanhada da música “Pumped Up Kicks”, da banda Foster The People, que conta a história de um massacre com arma de fogo.

Após a divulgação da imagem, a estudante que postou o registro da suposta ameaça disse que a PUC Goiás informou que entraria em contato com a família do estudante responsável pela postagem.

Ele também se pronunciou, dizendo se tratar de uma “piada de mal gosto” e que não queria “preocupar ninguém”. Garantiu que nada iria acontecer, pois “nunca seria capaz de fazer algo absurdo como isso”.