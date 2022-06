Casal ganha prêmio máximo na loteria toma decisão após o dinheiro cair na conta

Um casal surpreendeu milhares de pessoas após ficarem bilionários e tomar uma decisão totalmente atípica na hora de gastar o dinheiro, que foi recebido em um prêmio de loteria, na Inglaterra.

Joe e Jess Thwaite é um casal trabalhador, de classe média, e foram premiados com £ 184 milhões (o equivalente a R$ 1,1 bilhão, na cotação atual).

No entanto, ao receber todo esse dinheiro, a única coisa que eles compraram foi um carro Volvo V60 cinza usado, no valor de £ 38 mil ( aproximadamente, R$ 233 mil).

Ao The Sun, o inglês confessou que esse era o grande sonho dele, apesar de não ser muito ligado a carros, por conta do tamanho do porta-malas do veículo.

Os vizinhos do casal ficaram bastante contentes por eles. No entanto, relataram que a dupla permanece na mesma casa, intacta, pois “são pessoas realistas que trabalharam duro a vida inteira”.

Nas redes sociais, diversos internautas ficaram chocados com o caso e confessaram ‘não entender como conseguem’.

“Se eu ficasse bilionária, meus vizinhos só ouviriam falar que me mudei para outro continente”, brincou uma pessoa.