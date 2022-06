Confundido com golpista da OLX, homem é cobrado no trabalho e denuncia caso à polícia, em Anápolis

Um golpista que usa a plataforma OLX para cometer crimes está utilizando a foto de um morador de Anápolis para enganar as vítimas.

O homem que teve a imagem usada indevidamente tem 32 anos e denunciou o caso à polícia nesta quinta-feira (09).

Ele relatou que o estelionatário passou a aplicar golpes na compra de celulares no dia 28 de maio e usava a foto dele no perfil do WhatsApp.

Na imagem, a vítima está, inclusive, com uniforme de trabalho. Com isso, seis pessoas foram até o estabelecimento em que ele atua para procurá-lo e tirar satisfações.

As vítimas chegavam ao local e perguntavam por Diogo Silva, nome utilizado pelo golpista com a foto do denunciante, e relatavam que haviam caído em um golpe.

Basicamente, o suspeito realizava a compra dos celulares e efetuava o pagamento. Porém, em seguida os valores eram estornados do suposto cartão de crédito.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que vai investigar a denúncia.