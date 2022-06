Taxista encontra homem morto e com sinais de violência no meio da rua

Um homem identificado como Agnaldo Alves de Almeida foi encontrado morto na manhã deste sábado (11), na Avenida Marginal Leste, no Residencial Brisas do Cerrado, em Goiânia.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por um taxista, que viu o corpo estirado na rua, por volta das 6h30.

A vítima estava caída no chão e ensanguentada. Nas costas, havia quatro perfurações, possivelmente causadas por disparos de arma de fogo.

Enquanto os agentes atendiam a ocorrência, a esposa do homem ligou no telefone celular dele. Os militares atenderam e ela confirmou o nome do marido.

A companheira da vítima informou ainda que Agnaldo saiu de casa às 5h e relatou que ele mantinha diálogo frequente com um amigo apelidado de “Olho Verde”. Porém, a mulher não atestou se era com ele que o esposo estava.

Uma testemunha relatou que um vigilante de um condomínio que fica nas proximidades esteve no local e, logo depois, ela ouviu tiros.

A Delegação de Investigações de Homicídios (DIH) foi à cena do crime e vai apurar o caso. O que se sabe até o momento é que há câmeras de segurança que podem auxiliar a Polícia Civil.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas só pôde constatar o óbito. O Instituto Médico Legal (IML) retirou a vítima.