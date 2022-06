Existem alguns signos que são bons de cama, no entanto, o pódio do zodíaco tem o seu destaque merecido por trazer, essencialmente, uma disposição ‘de milhões’.

Ter uma boa química é fundamental para levar qualquer relação adiante e pessoas dessas casas costumam não decepcionar na hora H

Mas não é somente o Sol que conta nessa questão. O planeta Vênus tem forte interferência na questão do amor, da beleza e das artes.

Ou seja, as pessoas que tiveram Sol e/ou Vênus nos signos listados aqui, possivelmente, são excelentes de cama e possuem o hábito de deixar os envolvidos sem ar. Confira!

3 signos que são bons de cama e ninguém nunca reclama:

1. Áries

Os arianos são regidos pelo elemento fogo e isso não é apenas uma curiosidade. Eles realmente são o próprio fogo!

São pessoas que, necessariamente, adoram dar o seu melhor em qualquer situação e claro que na cama não seria diferente.

Os arianos são amantes do presente e não dispensam as aventuras eróticas, principalmente, as mais inusitadas e perigosas. Inclusive, podem ser atribuídos com o adjetivo ‘incansável‘.

2. Touro

Os taurinos, apesar de ser regido pelo elemento Terra, são também regidos pelo próprio planeta Vênus, trazendo consigo uma sensualidade ímpar.

Inclusive, as pessoas com o Sol em touro são classificadas como as mais sensuais do zodíaco, de acordo com o horóscopo.

Romantismo e preliminares intensas na hora H fazem o estilo dos taurinos. Mas não se engane com a parte romântica. Esse signo sabe surpreender qualquer parceiro na cama.

3. Escorpião

O famoso signo de escorpião é bastante conhecido quando o assunto é erótico. Ele é regido por Plutão e co-regido por Marte, ou seja, também traz a sensualidade na essência.

São completamente ativos, empenhados e incansáveis. Não dispensam uma aventura em locais inusitados, mesmo que de forma rápida.

Além disso, o escorpiano não esconde a posição ‘dominadora’ em toda, e qualquer, situação. E claro, na cama não é diferente.

