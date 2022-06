Estar apaixonado é ótimo e, se o amor for correspondido, é ainda melhor. Por isso, quando for conversar com a crush, é preciso ter um jeitinho mais especial de conversar. Quando se manda mensagens para uma mulher apaixonada é preciso ser gentil e delicado, ainda mais se for enviar uma foto.

Por isso, alguma dessas dicas pode te ajudar na hora do flerte para que você não acabe fazendo papel de trouxa:

6 tipos de fotos que toda mulher apaixonada gostaria de receber no WhatsApp

1. Animais

Para começar a lista nada mais agradável do que mandar uma foto de um bichinho. Receber a imagem de um pet pode ajudar a melhorar o dia de alguém, afinal quem não gosta de um animalzinho fofo na tela do celular.

2. Memes

Mandar uma foto de algum meme é uma ótima maneira de quebrar o gelo. Uma imagem descontraída torna a conversa mais agradável e deixa a conversa ainda mais leve, um fator muito importante quando se está apaixonado.

3. Jantar especial

Outra imagem que uma mulher iria adorar receber é de uma bela mesa arrumada com um jantar especial. Dessa forma, você consegue transparecer seus sentimentos, sem necessariamente falar abertamente sobre. Afinal, um gesto vale mais do que mil palavras.

Depois de comprar algo, tirar uma foto e mandar com a legenda: “Vi isso e lembrei de você!”. Com certeza uma mulher apaixonada iria adorar esse tipo de mensagem.

Essa demonstração de afeto é muito importante em uma relação e deve ser bastante valorizada.

4. Um presente

5. Um momento especial

Que tal relembrar um momento especial a dois? Essa é uma excelente maneira de recordar e também, porque não, programar novas ocasiões juntos.

Uma foto de uma viagem que fizeram, uma selfie no parque em um fim de tarde, tudo isso é válido. Ainda mais se a imagem estiver acompanhada de uma mensagem como: “Saudades desse dia com você”. O coração de qualquer pessoas amolece com isso, mas é sempre bom ser sincero.

6. Coisas corriqueiras

Por fim, algo que pode ser simples mas faz toda diferença. Ao invés de mandar uma simples ‘foto de agora’, por que não enviar algo que você esteja fazendo naquele momento?

Uma imagem de um filme, série, praticando exercício, uma paisagem legal, tudo isso é uma excelente maneira de descontrair e manter a conversa fluída.

