Goiânia será palco de exposição inédita para os amantes de tecnologia

A primeira exposição de arte em NFT (Non-Fungible Token) do Brasil está prestes a chegar ao país. E para a alegria dos goianienses interessados no assunto, a cidade de Goiânia foi a escolhida para receber o evento.

Idealizado pelo artista goiano Homero Maurício, a cerimônia está prevista para acontecer no dia 21 de junho, na ArtSpace Gallery, localizada no Setor Marista.

Durante o evento, mais de 250 obras digitais serão exibidas em telas e dispositivos eletrônicos, oferecendo uma dinâmica inovadora e diferente.

Além do formato, a apresentação também contará com painéis de led e televisores que mostrarão as artes dos mais diferentes artistas nacionais.

Os interessados em participar da exposição podem adquirir o ingresso por meio do site Sympla, com valores a partir de R$ 10.

O evento será para convidados e terá venda de bilhetes limitada para o público pagante.