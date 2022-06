Senac tem mais de 1 mil vagas abertas em cursos tecnológicos gratuitos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Goiás (Senac), está com mais de mil vagas abertas para cursos na área tecnológica.

As oportunidades abrangem diversas cidades goianas e visam aqueles alunos com renda per capita de até dois salários mínimos.

Uma novidade desta edição é que os alunos de Goiânia deverão receber vale-transporte para facilitar a locomoção dentro da capital.

Os cursos são para Administrador de Banco de Dados, Administrador de Redes, Instalador e Reparador de Redes de Computadores, Programador de Sistemas e Programador Web.

Além de Goiânia, Luziânia, Ceres, Catalão, Anápolis, Rio Verde, Jataí e Caldas Novas também serão sedes das aulas.

Para garantir a oportunidade, é necessário estar matriculado na rede básica de ensino ou já ter concluído. É possível se inscrever até o terceiro dia de aula do curso ou até o preenchimento total das vagas.

Mais informações podem ser conferidas no site do Senac, onde também é feito o cadastro.

Confira todas as vagas disponíveis

Goiânia

Lógica de Programação – 80 vagas

Administrador de Redes – 80 vagas

Programador de Sistemas – 80 vagas

Programador Web – 50 vagas

Instalador e Reparador de Redes de Computadores – 80 vagas

Administrador de Banco de Dados – 80 vagas

Desenvolvedor Web/PHP – 80 vagas

Desenvolvedor Front-End – 80 vagas

Luziânia

Programador Web – 20 vagas

Instalador e Reparador de Redes de Computadores – 40 vagas

Ceres

Administrador de Banco de Dados – 20 vagas

Programador de Sistemas – 20 vagas

Catalão

Programador de Sistemas – 40 vagas

Programador Web – 40 vagas

Anápolis

Administrador de Redes – 40 vagas

Programador Web – 40 vagas

Instalador e Reparador de Redes de Computadores – 20 vagas

Rio Verde

Programador de Sistemas – 22 vagas

Administrador de Redes – 22 vagas

Jataí

Programador de Sistemas – 30 vagas

Programador Web – 30 vagas

Caldas Novas

Programador de Sistemas – 20 vagas

Programador Web – 20 vagas