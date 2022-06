CDA abre várias vagas para contratar funcionários em Anápolis e em outras cidades de Goiás

Localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a CDA Alimentos está com diversas vagas abertas na cidade e em outros municípios do interior de Goiás.

As oportunidades são para níveis de instrução diferentes e os benefícios variam de acordo com a função. Assiduidade, alimentação na empresa, plano de saúde e odontológico, vale transporte e alimentação são oferecidos para todas.

A vaga de Vendedor Externo é a única disponível para as cidades de Iporá, Rio Verde e Santa Helena de Goiás. Para ocupá-la é preciso ter carro próprio, carteira de habilitação e disponibilidade para viagens.

O restante das ocupações são todas para a sede, em Anápolis. Para a maioria delas, é preciso ter experiência na área e certo grau de instrução. Veja no final desta matéria.

Há ainda oportunidade de Trainee nas áreas de Engenharia Elétrica, Mecânica, de Alimentos e de Produção. Esses devem ter disponibilidade para viagens, estarem formados ou cursando o último ano de graduação.

Já os Jovens Aprendizes precisam ter entre 18 e 22 anos, estarem estudando no ensino médio ou já terem concluído, além de terem disponibilidade para frequentar a escola no período noturno.

Com exceção das funções de Trainee e Jovem Aprendiz, que possuem duas e três vagas, respectivamente, o restante possui apenas uma oportunidade para cada área.

Para se candidatar, basta cadastrar o currículo no site da empresa. Quem tiver dúvidas também pode entrar em contato com o número (62) 99832-2546, pelo WhatsApp.

Todas as vagas estão disponíveis para pessoas com deficiências (PcD’s). Confira abaixo.

Veja as vagas abertas na CDA

Analista de abastecimento (Anápolis) – Ensino superior completo ou cursando na área de administração, logística ou gestão comercial;

Analista de contabilidade (Anápolis) – Ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis;

Analista de Departamento de Pessoal (Anápolis) – Ensino superior completo ou cursando administração, recursos humanos ou ciências contábeis;

Analista de Logística (Anápolis) – Ensino superior completo em administração ou logística;

Assistente de Manutenção Mecânica (Anápolis) – Ensino médio completo ou cursando, experiência;

Motorista (Anápolis) – Ensino fundamental completo, habilitação D;

Movimentador de Mercadorias (Anápolis) – Ensino fundamental completo e experiência na área;

Supervisor de Logística (Anápolis) – Ensino superior em logística ou administração;

Vendedor externo (Iporá) – Carro próprio e disponibilidade de viagens;

Vendedor externo (Rio Verde) – Carro próprio e disponibilidade de viagens;

Vendedor externo (Santa Helena de Goiás) – Carro próprio e disponibilidade de viagens.