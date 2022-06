Três rodovias goianas terão restrição de tráfego nesta semana; confira os pontos

Até domingo (19), diversos pontos das BRs-153, 414 e 080 estarão com restrição de tráfego, com pausa apenas durante o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (16). A Ecovias do Araguaia emitiu um comunicado de alerta aos motoristas que vão transitar nas rodovias goianas nestes dias.

Segundo a concessionária, as rodovias irão passar por serviços de manutenção e conservação, além de obras de infraestrutura, reparos e recuperação de pavimento. Para que o trânsito continue fluindo, o fluxo será intercalado entre pista Sul e Norte.

Os bloqueios ocorrerão de forma alternada, entre 06h e 18h, algumas atividades exigem operação pare e siga, com alterações pontuais no tráfego em trechos definidos pela empresa responsável.

Trechos em manutenção

Na BR-153/GO, haverá pare e siga para trabalhos de recuperação do pavimento entre os quilômetros 442 e 418, em Anápolis; do quilômetro 55 ao 3, em Porangatu; do quilômetro 205 ao 190, em Uruaçu; entre os quilômetros 212 e 140, entre Uruaçu e Mara Rosa; do quilômetro 120 ao 130, em Estrela do Norte; e do 106 ao 144, entre Santa Tereza de Goiás e Campinorte.

Além disso, ocorrerá também bloqueio para execução do serviço de remendo localizado do quilômetro 76 ao 100, entre Porangatu e Santa Tereza de Goiás. Para trabalhos relacionados à instalação de praças de pedágio na BR-153/GO/TO, do quilômetro 233 ao 235 da em Hidrolina (GO) haverá interrupção alternada.

Na BR-153/GO, a concessionária também realiza reparo e recuperação de obras do quilômetro 318 ao 212, entre Rianápolis e Uruaçu. Nesta rodovia, há, ainda, serviços de remoção e implantação de defensas metálicas e reparo de placas, do quilômetro 354 ao 235, entre Jaraguá e São Luiz do Norte. Estes mesmos trabalhos acontecem na BR-414/GO, do quilômetro 440 ao 400, entre Anápolis e Corumbá de Goiás.

Ainda na BR-414/GO, há obras de terraplanagem no quilômetro 423, em Abadiânia; no quilômetro 435, em Anápolis; e do quilômetro 361 ao 362, em Cocalzinho de Goiás. Já na BR-080/GO, os serviços de terraplanagem ocorrem entre os quilômetros 137 e 139, em Barro Alto.

A recomendação dada pela Ecovias do Araguaia é para que os motoristas redobrem a atenção, além disso, a empresa indica também que reduzam a velocidade ao passar por locais em obras, que estarão sinalizadas.