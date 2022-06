Você já deve ter reparado o quanto viajar e comprar passagem aérea está sendo algo muito caro que exige até uma grande economia de turista.

É claro que essa alta nos preços tem uma justificativa: as agências de viagem estão acompanhando a inflação e economia brasileira.

Mas, afinal de contas, será que não há uma forma de driblar essa alta dos valores ao menos nas passagens de avião?

A resposta é sim e fomos atrás de especialistas que podem te ajudar nisso. Acompanhe!

6 dicas para comprar passagem aérea barata que todo mundo que viaja precisa conhecer:

1. Acumule milhas

Por muito tempo, as pessoas negavam a função dos cartões de créditos de acumular milhas conforme as compras fossem realizadas.

No entanto, especialistas afirmam que trocar esse pontos em passagens aéreas pode ser uma grande saída para economizar nessa parte da viagem.

2. Use sites filtradores

Deixe a preguiça de lado e pesquise! Vá atrás de diferentes companhias aéreas e agências de viagens e fique atento às promoções.

Você, aliás, pode até contar com a ajuda de sites filtradores e que vão te guiar nessa procura, como o Melhores Destinos ou o Skyscanner.

3. Programe viagens com flexibilidade nas datas

Ter uma flexibilidade nas datas de ida e de volta pode baratear muito o seu voo. Por isso, a dica é: programar viagens sem datas fixas.

Assim, na hora de ir atrás das passagens, faça simulações em datas diferentes e veja qual compensa mais,

4. Ative alertas de promoções

Existem aplicativos e sites com funções de alertas para te notificar quando surgir uma passagem com um preço que cabe no seu bolso.

Esses alertas podem te ajudar muito a encontrar voos mais em conta. O Google Voos oferece esse recurso de forma gratuita.

5. Nunca deixe para a última hora

Pode parecer besteira, mas as companhias deixam os preços das passagens mais caras quando está perto da viagem, porque elas entendem que o cliente vai comprar de qualquer forma.

Por isso, programe-se e compre os bilhetes com antecedência! Para viagens nacionais na baixa temporada, compre de 25 a 40 dias. Se for para a alta temporada, recomenda-se de 60 a 90 dias de antecedência (ou de 60 a 120 se for voo internacional).

6. Procure sites que trabalham com milhas

Por último, vá atrás de sites que trabalham com compra e venda de milhas, eles vendem passagens mais baratas.

Um exemplo clássico é a 1,2,3 Milhas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!