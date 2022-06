Bandido preso em Anápolis guardava munição junto com objeto sagrado

Nesta terça-feira (14), durante o cumprimento de um mandado de prisão em uma casa no Conjunto Filostro Machado, tradicional bairro da região Leste de Anápolis, além de prender um homem de 44 anos, a Polícia Civil acabou apreendendo munições de revólver junto com uma Bíblia.

O objeto, colocado ali para disfarçar o armamento, acabou chamando a atenção dos policiais.

O dono do imóvel, que é irmão do alvo da operação, afirmou aos policiais que sequer sabia da existência da caixa.

As quatro munições, além do livro religioso e perfumes que estavam no mesmo recipiente, foram recolhidos.

Ambos irmãos foram levados à delegacia. O de 44 anos para o cumprimento do mandado de prisão e dono da casa para que prestasse depoimento.