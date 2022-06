Homem causa revolta após matar cachorro a tiros e revelar o motivo: “monstro”

Um caso de muita brutalidade e frieza tem gerado grande revolta nas redes sociais após um homem atirar contra um cachorrinho e o matar por motivo banal.

Segundo a ativista da causa animal, Karol Soto, o agressor é um preparador físico, identificado como Oscar Coronel. Ambos vivem na cidade de Valledupar, na Colômbia.

Ela explicou nas redes sociais que o homem passava pela casa do animal Rocco todos os dias e sempre era recebido com latidos. Até que, em uma determinada tarde, o colombiano decidiu se vingar.

“A informação que o dono me deu é que o cão latia para ele toda vez que o via. Ontem ele disse: “hoje vai ser o seu dia”. Ele buscou a arma, foi à casa do peludo e lhe deu um tiro na cabeça. Rocco chegou ao veterinário muito grave e eles fizeram todo o possível para salvá-lo, mas um tiro na cabeça é fatal”, contou a ativista.

Nas redes sociais, milhares de internautas pedem por justiça à vítima indefesa e, ao que se sabe, Oscar foi preso posteriormente. No entanto, pôde ser solto em seguida para responder em liberdade.

“Esse homem assassinou um cachorro chamado Rocco com uma arma traumática, os casos de animais indefesos como esse devem ser julgados e processados pela Polícia de Proteção Animal”, protestou uma internauta.

“Esse homem tem que pagar. Armas de fogo devem ser proibidas”, exclamou outra, revoltada com a situação.

Adjetivos como “monstro”, “impiedoso” e “cruel” foram bombardeados no perfil do preparador físico. Veja!