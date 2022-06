Justiça permite que Prefeitura de Cachoeira Alta gaste até R$ 1,5 milhão com shows sertanejos

A Justiça liberou a Prefeitura de Cachoeira Alta a gastar R$ 1,5 milhão com shows de cantores sertanejos para o “Juninão do Trabalhador”. O evento, que ocorre neste feriado prolongado de Corpus Christi, contará com apresentações de Leonardo, Barões da Pisadinha e Rio Negro e Solimões.

O valor investido no cachê dos artistas foi questionado pelo Ministério Público, que pediu a suspensão do pagamento. O MP argumenta que o município contratou uma despesa expressiva com eventos e, de forma contraditória, pediu um empréstimo de R$ 6 milhões para investimentos.

Além de comprar uma usina solar, o montante seria usado na compra de terrenos para construção de prédios públicos e serviços de infraestrutura. Todavia, 25% do dinheiro foi aplicado na realização da festa.

Na decisão, que saiu na segunda-feira (13), o juiz Filipe Luís Peruca determinou que cabe ao prefeito, dentro de seu poder discriminatório, a distribuição e alocação dos recursos. Segundo o magistrado, não é papel do Judiciário intervir no mérito do ato administrativo.

Confira os valores dos cachês dos artistas contratados para o “Juninão do Trabalhador”: