“Preconceituosa! Não sabe o que a família passa”, afirma vereador pai de filho autista após vídeo de Larissa Barbosa

O vídeo postado pela influenciadora Larissa Barbosa, em que ela faz piada com pessoas do espectro autista, segue dando o que falar em Anápolis.

Na manhã desta quarta-feira (15), o vereador Reamilton Espíndola (Republicanos), que é pai de filho autista, utilizou o espaço na tribuna para soltar o verbo contra ela.

“Preconceituosa! Não sabe o que a família autista passa no dia-a-dia. Essa indouta, sem conhecimento, chega e acha que o vídeo vai fazer graça para os outros. Quer fazer graça com a desgraça dos outros? Eu sou pai de autista e eu sei da realidade”, bradou o parlamentar.

Além de condenar as falas, Reamilton relatou ainda que comportamentos como o da influenciadora, geram dor e sofrimento irreparáveis.

A revolta do parlamentar foi acompanhada pelo vereador Cabo Fred Caixeta (Avante), que chamou Larissa de “babaca” e classificou os comentários como sendo inúteis.

“Eu não acho nem justo chamar uma mulher dessa de influenciadora. Para mim ela não passa de uma babaca, fazer um tipo de comportamento desse. Não preciso ser pai de autista ou ser pai, basta ser ser humano para tentar vivenciar o que os outros passam. Para fazer um comentário desnecessário, inútil, que não acrescenta em nada”, disse.

Relembre o caso

A influencer fez piada com as vagas de estacionamento de um shopping de Anápolis que reservou às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

No vídeo divulgado, Larissa, dando risada, zomba das vagas exclusivas e pede espaço para “gordo estressado”.

“Agora tem vaga exclusiva para autista. O mundo está muito difícil. Quero saber quando que vai ter vaga para gordo estressado. Olha isso, gente”.