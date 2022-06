“Pisei na bola feio”, diz influencer de Anápolis após ser cancelada por fazer piada com autista

A influencer Larissa Barbosa veio a público na noite desta terça-feira (14) se pronunciar após ser cancelada pela divulgação de um vídeo em que ela faz piada com as vagas de estacionamento que um shopping de Anápolis reservou às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Pisei na bola feio e estou super sentida. Peço desculpas a todos que possam ter se sentido ofendidos pela minha fala”, declarou a criadora de conteúdo nos stories do Instagram. Ela explicou que estava em um momento descontraído e postou o registro apenas nos melhores amigos.

Porém, segundo Larissa Barbosa, alguma destas pessoas gravou a tela e vazou. “Mas tem sido útil sim, para me informar melhor sobre o assunto. Estou lendo todos os artigos que me mandaram”, destacou a influencer, que compartilha conteúdo sobre maquiagens e tem mais de 34 mil seguidores.

No vídeo em questão, ela filma a placa no estacionamento e faz diversos questionamentos. “Agora tem vaga exclusiva para autista. O mundo está muito difícil. Quero saber quando que vai ter vaga para gordo estressado. Olha isso, gente”, diz, dando risadas da descoberta.

A mãe da influencer que também estava no carro, professora de etiqueta Vânia Heringer, a repreende. “Você não vai fazer isso. Qual o problema dos autistas?”. Larissa Barbosa, no entanto, brinca com a situação. “Nenhum, achei até que as vagas eram para viado (sic). Vaga para mim (sic) nunca tem”, responde.

