Com redução de casos de dengue, UBS Arco-Íris não vai mais atender apenas crianças em Anápolis

A partir da próxima segunda-feira (20), a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Arco-Íris deixa de funcionar exclusivamente para crianças com suspeita de dengue.

O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que justificou a diminuição de casos da doença para abrir o atendimento para todos os moradores da região.

De acordo com a pasta, o último boletim epidemiológico trouxe 1.026 novos infectados em uma semana. Em maio, no pico da contaminação, esse número chegou a 1.847.

Apesar da redução de 44%, o índice é considerado alto, o que ainda deixa a população em sinal de alerta.

Além da unidade do Arco-Íris, a UBS do São José volta com o atendimento para toda a comunidade.

Segundo a Semusa, a nova estratégia para receber os pacientes é que, agora, todos os postos de saúde estão aptos a acolherem os que estão com suspeita de dengue, além do Parque Iracema e das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica e Alair Mafra.