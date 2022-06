Governo Federal libera o pagamento do Vale Gás; veja o calendário e quem vai receber

Com a liberação do Governo Federal, as famílias brasileiras beneficiadas pelo Vale Gás devem começar a receber o pagamento a partir desta sexta-feira (17).

O benefício é distribuído a cada dois meses para cerca de 5,39 milhões de famílias de baixa renda, juntamente com o Auxílio Brasil, para que possam realizar a compra do botijão de 13 kg.

Neste mês de junho, o valor será de R$ 53 e os pagamentos vão começar a acontecer na sexta (17), com fim previsto para o dia 30.

O valor pago para os beneficiários do Vale Gás pode mudar de acordo com a média semestral do gás de cozinha, já que o mesmo é contabilizado como sendo 50% desta média.

Mesmo com mais de 1,3 milhões de brasileiros que aguardam em uma “fila de espera” para receber o Auxílio Brasil e também o voltado para a compra do botijão, o Governo Federal ainda não revelou se existe a possibilidade de aumentar para alcançar um maior número de pessoas.

Governo de Federal libera o pagamento do Vale Gás; veja o calendário e quem vai receber

O benefício começará a ser pago para os beneficiários que possuírem o Número de Identificação Social (NIS) com final um.

Segundo a Lei nº 14.237, que institui o Auxílio Gás, ele deve ser concedido “preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência” .

Famílias que estiverem inscritas no Cadastro Único para programas sociais (CadÚnico) e que contarem com a renda mensal por integrante da família igual ou menor do que meio salário mínimo, R$ 606, também possuem o direito de receber o auxílio.

Além destes grupos, estão aptas ao recebimento do benefício famílias que possuam ao menos um membro, que more no mesmo imóvel, que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os beneficiários podem consultar a situação atual do auxílio por meio do aplicativo Caixa Tem, pelo aplicativo Auxílio Brasil, ou Atendimento Caixa, pelo número de telefone 111.

O Ministério da Cidadania disponibiliza o telefone 121 para esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir.

Saque

O saque do pagamento do Vale Gás pode ser realizado nos caixas de autoatendimento, nas correspondentes Caixa Aqui ou em alguma lotérica.

Além disso, o auxílio também pode ser pago ao beneficiário por meio da poupança social digital do Caixa Tem.

