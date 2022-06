‘Mago das vinhetas’ escolhe Goiânia para projeto que mostra o poder do tempo

Goiânia foi escolhida para receber o primeiro projeto de design arquitetônico do famoso ‘mago das vinhetas’. A capital goiana terá, no Setor Marista, um edifício assinado por Hans Donner, que estreia no mercado imobiliário.

Ele assina o empreendimento Sagô Marista, lançamento residencial na Rua 1160 com apartamentos de luxo com 265 m², desenvolvido pela Séren Incorporadora.

O designer está trabalhando ao lado das arquitetas goianas Ana Gabriela Lins e Iara Luiz Galvão e assinam o projeto. Ao Portal 6, Hans, que trabalhou por décadas na Rede Globo, explicou por que escolheu Goiânia.

“Fiz uma palestra aqui há alguns anos. Lá, me perguntaram se eu não queria fazer prédios, colocar o design na arquitetura. Meu coração até disparou”, lembra.

Desafio com o tempo

Formado em design gráfico, Hans nunca escondeu a paixão pela arquitetura. E as inspirações são inúmeras. Uma delas veio em 1986, em Paris.

“Eu estava fazendo um trabalho e os computadores eram tão lentos que falei: ‘Caramba, o tempo não está passando’. Olhei para o lado e pensei: ‘Acho que a mesa pode ser mais bonita’. Olho para cadeira e vejo que pode dar um toque. E logo pensei: ‘Por que não desenhar o tempo?’ Nenhum homem desenhou o tempo. Nenhum homem olhou para como Deus quer que seja o tempo. Parti para esse desafio”, explica.

A mensagem que o design do edifício vai passar, diz Hans, é sobre a importância do tempo e de como ele é valioso e desperdiçado pelas vidas humanas.

“O tempo é muito poderoso e nos ensina a ter persistência e perseverança. Tenho esta oportunidade de tocar no sentimento das pessoas por meio do lugar onde elas moram. Imagina a sensação de uma pessoa entrar neste edifício e se dar conta de que o tempo ali é diferente, que o ambiente te convida a essa reflexão, a desacelerar”, explica.

Sonho de juventude

Conhecido pelo trabalho na Globo, Hans Donner nunca esqueceu o sonho que alimentava enquanto estudante em Viena, na Áustria, de colocar sua marca em construções.

“Minha formação é designer gráfico, mas sempre fui apaixonado por arquitetura. Na realidade, eu queria ser arquiteto mesmo sendo designer. O que um arquiteto faz? Ele trabalha com luzes, volumes, formas. E todos os meus trabalhos de design são baseados nestes conceitos”, disse.