Eduardo Costa, Humberto & Ronaldo e Thiago Martins são as grandes atrações do final de semana, em Goiás

Isabella Valverde - 18 de julho de 2024

Eduardo Costa, Humberto e Ronaldo e Thiago Martins são os destaques da semana. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Mais um final de semana se aproximando, trazendo aquela vontade boa de sair de casa para se divertir com a galera.

Afinal, principalmente em mês de férias, nada melhor do que arrumar uma programação para relaxar a mente e curtir. Por isso, o Agenda Portal 6 selecionou as melhores opções para aqueles goianos que buscam por algo diferente para fazer.

Em Anápolis, a festa em louvor a Senhora Sant’Ana é uma boa pedida para quem busca aproveitar o final de semana com a família. Isso porque na sexta (19), sábado (20) e domingo (21), acontecerão as tradicionais barraquinhas com música ao vivo e deliciosas comidas típicas.

Comemorando o 27º aniversário, Campo Limpo de Goiás será palco de uma grande festa com muita música para os goianos que desejam celebrar.

Nesta sexta-feira, Eduardo Costa e Baile do Demik subirão no palco para agitar o público. Já no sábado, encerrando o evento com chave de ouro, as atrações serão Humberto & Ronaldo e Vovô James, Bad Boy, Baile do Demik e outros locutores.

Para aqueles que preferem curtir um bom pagodinho, Thiago Martins é atração confirmada neste domingo, em Goiânia, na Arena Multiplace. Os ingressos podem ser garantidos por meio do site Bilheteria Digital.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: