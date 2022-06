Mulher que desconfiava do marido leva o celular dele para arrumar e técnico faz descoberta surpreendente

Um caso extremamente chocante viralizou na internet após um técnico de celular expor no TikTok a descoberta que fez sobre um marido infiel, que jogou o aparelho telefônico na privada para tentar se safar.

Na publicação, o profissional explicou que tudo começou quando a esposa o procurou com o objeto molhado para consertar e, claro, desbloquear a senha da página inicial.

A mulher destacou ao técnico que, como ela quem havia deixado celular, o rapaz só poderia entregar o aparelho para a mesma, por mais que o esposo implorasse.

No vídeo, que já ultrapassou 6 milhões de visualizações, o trabalhador mostrou a surpresa que obteve quando abriu o celular. Havia um bilhete escrito à mão e uma quantia de R$ 150.

“Amigo, por favor, fala que este aparelho não tem mais jeito. Se minha esposa ‘ver’ o que tem nele, eu perco a casa, o carro, a conta bancária, a amante e as ovelhas da igreja. Em nome do pai me ajuda, está aí um agrado pra você”, dizia o papel.

Não obstante, o traidor continuou entrando em contato com o técnico, implorando para que ele alegasse ‘perda total’ sobre o telefone. “Vim buscar meu telefone pela segunda vez. O que você pode fazer por mim, varão?”, perguntou.

“Rapaz, olha só. Eu já te expliquei que quem fez a ordem de serviço foi a sua esposa. Só ela pode retirar o aparelho, e ela me deu a ordem para não entregá-lo a ninguém a não ser ela”, defendeu o trabalhador.

Por fim, o marido disse que acionaria a polícia, já que o objeto pertencia a ele e o homem não devolvia. Ambos discutiram sobre a questão e o objeto foi entregue à mulher que contratou o serviço.

Assista