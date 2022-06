Motociclista morre na hora após ser fortemente atingido por carro

Um motociclista, identificado como Vilton Rogério Coelho, de 42 anos, morreu na hora após ter sido fortemente atingido por um carro em alta velocidade, nesta sexta-feira (17), em Jataí, município localizado no Sudoeste de Goiás.

Câmeras de segurança registraram o momento exato em que o veículo atingiu o homem e fugiu sem prestar socorro.

Com o impacto, a vítima foi arremessada para a calçada, juntamente com a motocicleta que estava conduzindo.

O Corpo de Bombeiros esteve presente, mas o homem não resistiu aos ferimentos e os socorristas só puderam constatar o óbito.

A Polícia Militar (PM) também foi até lá e identificou que o para-choque do possível carro envolvido, com uma placa de identificação, tinha ficado na cena do acidente.

O condutor ainda não foi identificado, mas o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.