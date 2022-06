Pedestre que tentava atravessar a BR-060 é atropelado por carro e morre na hora

O senhor João Ferreira dos Santos de 71 anos foi vítima fatal de um atropelamento na tarde deste sábado (18), na altura do km 166 da BR-060, em Goiânia.

Segundo a Delegacia Especializada em Investigação de Acidentes de Trânsito (DICT), o pedestre atravessava a rodovia na faixa de pedestres quando um veículo a atropelou.

João teria sido atingido na parte direita do corpo e carregado por aproximadamente 40 metros no capô do carro. Ele também foi arremessado e caiu ao lado de fora da pista.

Com a confusão, o condutor do automóvel perdeu o controle da direção e acabou atravessando para o lado oposto da, onde colidiu com a defesa de concreto da rodovia. Após a batida, o carro ainda arrastou na barreira por cerca de 30 metros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar no local do acidente só pode constatar o óbito do pedestre. Já o motorista foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

O Portal 6 apurou que condutor do veículo estava inconsciente e com várias lesões corporais. Por este motivo, o teste de alcoolemia não pôde ser realizado.