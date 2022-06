Cada pessoa carrega um nome especial escolhido por seus pais que possuem um significado importante.

Esse tal significado pode servir como um mantra e amuleto para abençoar o resto da vida da pessoa que o carrega como nome.

Que, aliás, são referências, normalmente, milenares dos tempos mais antigos da história humana. Acompanhe!

6 nomes que guardam um significado importante na vida das pessoas que têm eles:

1. Bento

A raiz etimológica de Bento está na palavra Benedictus, que possui o significado de “abençoado” ou “abençoado pelo batismo”.

Por extensão, Bento e Benedito significam também “bendito” e “louvado”. Isso quer dizer que quem carrega esse nome possui uma forte energia positiva sobre sua vida.

2. Heitor

No Brasil, Heitor é um nome muito comum e vem da palavra grega “Héktor” que é relacionado à virtude da tenacidade.

Para se ter uma ideia, Heitor era o nome de um príncipe de Tróia que participou na Guerra de Tróia, sendo representado como um valoroso herói.

3. Liam

Liam é um poderoso e sutil nome, capaz de trazer muitas bênçãos para quem o carrega na certidão de nascimento.

Sendo um diminutivo irlandês para o nome William, Liam significa “aquele cuja vontade é proteger”.

4. Agnes

De origem latina, Agnes significa “pura”, “casta”, “dócil”.

No entanto, ela também ficou muito conhecida na Bíblia através de Santa Agnes, também muito conhecida como Santa Inês.

Nascida no final do século III em Roma, segundo a tradição, ela foi morta aproximadamente aos 13 anos, por ter recusado a cobiça de Fúlvio, filho do governante de Roma.

5. Dara

Dara é mais um nome com significado importante, porque está relacionado à sabedoria.

Todavia, o nome tem muitas origens. Por exemplo, na língua hebraica significa “misericórdia”.

Enquanto isso, em persa, significa “rico” e em Khmer (idioma oficial do Camboja) quer dizer “estrela”. Já em irlandês, tem o significado de “árvore de carvalho”.

6. Maia

Por último, Maia significa “grande”, “mãe”, “aquela que dá a vida”.

O nome também remete à Deusa da mitologia grega que reinava na primavera, inclusive, foi esse nome que deu origem ao nome do mês de maio e que indica a fertilidade da terra e a possibilidade do renascimento.

