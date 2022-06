Anápolis tem gasolina a quase R$ 8 após novo reajuste da Petrobras

O preço do litro da gasolina em Anápolis chegou a R$ 7,89 em alguns postos da cidade depois do último reajuste da Petrobras, que começou a valer no sábado (18).

Os valores mais elevados são encontrados em um estabelecimento na Avenida São Francisco, no Jundiaí; e na Avenida Universitária, na Vila Santa Isabel. Os preços foram consultados no aplicativo eon, da Secretaria de Economia de Goiás.

O mais recente aumento nos combustíveis foi anunciado pela Petrobras é de 5,18% para a gasolina e 14,26% para o diesel.

O preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passou de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro. O diesel agora é comercializado a R$ 5,61 da estatal para as empresas que o distribuem. Até sexta-feira (17), esse valor era de R$ 4,91.

Para efeito de comparação, dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostrou que, em Goiás, na semana de 5 de junho, a gasolina era vendida, na média, a R$ 7,49 pelos postos.

Ainda há, porém, postos que não repassaram a alta, uma vez que mantêm estoque de combustíveis com os valores antigos. Em Anápolis, o motorista pode encontrar gasolina abaixo de R$ 7 num estabelecimento na Avenida Pedro Ludovico, no Vivian Parque; na BR-060, no Jardim Alvorada; e noutro na zona rural.

Diesel

O valor mais alto encontrado no litro do diesel em Anápolis, neste domingo (19), é de R$ 7,69, conforme o eon. O litro mais barato do combustível, ainda sem o repasse do reajuste, é de R$ 6,39, num posto na GO-222, na zona rural do município.