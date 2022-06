A briga entre as irmãs sertanejas Simone e Simaria tem se tornado um dos assuntos mais comentados da internet nos últimos dias, principalmente após o anúncio do afastamento de uma delas dos palcos.

Após dez anos de dupla, uma série de discussões entre as artistas foi iniciada e as polêmicas começaram a repercurtir fortemente. Agora, muitos internautas ainda estão confusos sobre o que realmente aconteceu.

Para amenizar as fofocas, as irmãs decidiram se pronunciar nas redes sociais, explicando os pontos de vista de cada uma e tudo que tem pesado na relação da dupla. Confira melhor o caso!

Entenda de vez a “treta” entre Simone e Simaria, que pode pôr fim à dupla:

1. Briga no Programa do Ratinho

O início da discussão aconteceu porque Simaria afirmou estar rouca e a irmã pediu para que ela não se esforçasse tanto. O clima ficou bastante pesado entre elas.

Após a situação complicada, a cantora concedeu uma entrevista ao jornalista Léo Dias e desabafou por todas as vezes que foi controlada pela caçula, Simone.

“Em tudo que vou fazer, sou recriminada pela Simone. Você tem noção o que é passar vinte e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesmo?”, desabafou.

Ela ainda afirmou que este foi o ‘grito de socorro’ dela diante tantos anos de ‘sofrimento’.

2. Atraso no show em Caruaru

Ainda neste mês de junho, as Coleguinhas tinham um show marcado em Caruaru (PE) e a cantora Simaria teve um atraso de 01h20 para o evento.

Simone teve de iniciar os trabalhos no horário correto, sozinha, e explicou ao público que a parente se atrasaria, mas chegaria ainda na noite para se apresentar ao lado dela.

Acontece que, quando Simaria chegou, ela quis cantar por horas a mais enquanto a irmã tentava finalizar o show, por já terem concluído as horas combinadas.

Novamente o clima pesou entre elas e ficou visível o incômodo de ambas durante a apresentação.

3. Aniversário de 40 anos de Simaria

Na segunda-feira (13), durante a enorme festa promovida por Simaria, onde comemorava a chegada dos 40 anos, a artista tornou a reclamar sobre as recriminações que sofria da irmã.

“Ela é da igreja e eu gosto de decote. Mas ela [Simone] não para de falar sobre isso”, desabafou a sertaneja mais velha.

4. Problemas íntimos de Simaria

Além de todos os problemas com a irmã, algumas verdades sobre o término conflituoso do casamento de Simaria vieram à tona.

Inclusive, há uma luta travada na Justiça entre o espanhol Vicente Escrig e a ex-esposa sertaneja.

O jornalista Léo Dias revelou no domingo (19) que até mesmo fechaduras da casa da artista precisaram ser trocadas, por motivo de segurança e o fato rendeu até mesmo a presença de policiais espanhóis.

Além do mais, o ex-companheiro solicitou judicialmente que a cantora começasse a pagar um ‘aluguel’ a ele, pois o imóvel também seria dele, de acordo com Vicente. No entanto, o pedido foi negado.

E agora? A dupla terá um fim?

Na última quinta-feira (16), o anúncio mais temido pelos fãs chegou: Simaria decidiu se afastar temporariamente para cuidar da saúde mental.

Agora, Simone assumiu toda a agenda de shows da dupla, sozinha, enquanto a irmã descansará. Inclusive, na mesma quinta-feira, ela realizou o show solo no Rio de Janeiro e fez um enorme desabafo.

“Vocês não imaginam como é difícil”, disse a cantora, que ainda se declarou para a irmã: “Você é a coisa mais importante da minha vida. O amor que eu tenho por sua vida é tão grande, tão grande, que sou capaz de dar minha vida por sua vida”, disse.

