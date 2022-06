Mergulhadores de Anápolis tentam localizar empresário que se afogou no Rio Corumbá

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Anápolis tenta localizar desde sábado (18) um empresário, de 50 anos, que desapareceu após se afogar no Rio Corumbá, na zona rural de Pires do Rio.

Os militares foram acionados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no fim da tarde e desde então efetuam buscas na região.

De acordo com informações preliminares, a vítima estava consertando o motor de um barco, mas acabou levado pela correnteza do rio.

Um amigo dele, que também estava na embarcação, foi quem pediu socorro. A operação de resgate começou logo após a chegada dos bombeiros, mas precisou ser paralisada durante a noite.

Na manhã deste domingo (19), os militares voltaram a executar buscas no rio. Num primeiro momento, a tentativa de encontrá-lo nas margens não obteve sucesso.

O acesso ao local se dá apenas com embarcação. Por isso, o Corpo de Bombeiros solicitou apoio náutico de Goiânia.