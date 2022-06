Bilhete Único é adotado por um a cada cinco usuários do transporte coletivo em Goiânia

Um a cada cinco usuários do transporte coletivo da Grande Goiânia já adota o Bilhete Único como principal meio de acessar o serviço.

O produto tarifário foi lançado no dia 02 de abril e já responde por 20,2% de toda a demanda, segundo dados da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC).

Ao todo, são 1,97 milhão de integrações em pouco mais de dois meses. Esta modalidade permite que o usuário faça até quatro integrações em qualquer um dos 6,843 pontos de ônibus da rede durante duas horas e meia.

O Bilhete Único é um dos componentes da reestruturação do serviço na Grande Goiânia. A expectativa é que, até o fim do ano, ele responda pela maioria das validações de passagem.

Outro produto tarifário lançado recentemente foi o Passe Livre do Trabalhador. Em menos de um mês, o programa registrou 1.079 empresas cadastradas, com total de 10.676 funcionários beneficiados.

A modalidade dá ao usuário o direito de realizar oito viagens diárias, inclusive nos finais de semana e feriados. Há vantagens também para o empregador que, com o novo programa, economiza 20% na comparação com os gastos que ele tem no modelo tradicional de subsídio das passagens dos funcionários.

No plano de reformulação do transporte público da capital também já vale o pagamento por cartão de crédito e débito.

Nos próximos meses, devem entrar em vigor o Cartão Família, que permite que até cinco pessoas embarquem com tarifa única aos fins de semana; Bilhetes Um Dia e Uma Semana, com passagens diária e semanal; Cartão Pós-Pago e Bilhete Meia-Tarifa.

Ação estrutural

O projeto de reestruturação do transporte coletivo inclui outras ações estruturais, bancadas em parceria entre municípios da Região Metropolitana de Goiânia e o Governo de Goiás.

Entre eles estão a renovação da frota de ônibus, nova pavimentação no Eixo Anhanguera e Norte-Sul, serviço de bicicletas compartilhadas ligado aos terminais de integração, reforma e manutenção de abrigos em pontos de parada e o retorno do CityBus.