Mafioso mantinha esposa e os filhos dela sob cárcere privado em Leopoldo de Bulhões

Um mafioso identificado como Bruninho foi preso em flagrante, neste domingo (19), por estar torturando e mantendo a esposa e os filhos dela sob cárcere privado em Leopoldo de Bulhões, cidade localizada a 48 km de Anápolis.

O Portal 6 apurou que uma vizinha fez a denúncia e pediu a policiais que fossem até a residência, pois o suspeito estava batendo na mulher e já teria até mesmo cortado a mão dela com uma faca. A preocupação era ainda maior com as duas crianças dela.

Essa não era a primeira vez que o homem, que afirmava fazer parte da facção criminosa Comando Vermelho, cometia agressões e ameaças. Por isso, a Polícia Militar (PM) se deslocou rapidamente.

Assim que os militares chegaram, um garotinho, de apenas 05 anos, gritou por socorro e abraçou um dos agentes, afirmando que precisava de ajuda e não aguentava mais apanhar e ver a mãe sendo agredida.

Em seguida, Bruninho tentou agredir também os militares. Ele foi contido, algemado e começou a proferir xingamentos e ameaças de morte contra os policiais.

Diante da resistência do mafioso, foi necessário acionar outras equipes da PM para que fosse possível contê-lo. O suspeito chegou, inclusive, a machucar um sargento na tentativa de escapar.

Aos militares, a esposa contou que, há cerca de duas semanas, estava sendo vítima das agressões do marido, recebendo puxões de cabelo, tapas, mordidas.

A vítima ainda relatou que o agressor teria tentado esfaqueá-la no peito e só não conseguiu porque ela usou a mão para se defender. No entanto, alegou que não tinha coragem de denunciar antes por temer pela própria vida e dos filhos.

O garotinho também relatou que era frequentemente agredido e que, na data em questão, chegou a ser segurado pelo pescoço e foi acertado por um celular que o padrasto jogou na cabeça dele.

Diante das denúncias, o mafioso foi preso em flagrante e levado para a Delegacia da Polícia Civil de Silvânia.